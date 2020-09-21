كاتب سعودي: الفنان #أردوغان أصبح يدرك الآن أنه مجرد ممثل فاشل في كل الأدوار التي لعبها

أكد الكاتب السعودي عبد الله باخشوين أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أراد أن يمثل دور الديكتاتور في سياسته الخارجية وقد استوقفته شخصية الزعيم النازي (هتلر).

وعقد مقارنة خارجية في تناسب (صغر) الحجم وأمانيه رسم ملامح صارمة.. وربما قدرة على (الخطابة) وهذه يسأل فيها الأتراك وحضور جلسات البرلمان التركي.

وقال أنه حرص على دراسة بعض أساليب هتلر في قمع المعارضين والتشهير بهم والتحريض عليهم.. وغير ذلك من (حيثيات) كفيلة بجعله القائد المرشد الذي تتكفل (الجماهير) بأداء رسالته غير أنه فشل في فهم بقية (الحكاية).. وفيما يتعلق بمفهوم (التوسع) وأدواته ومبرراته (اتلخبط الرجل).

ففي حين جاءت (رؤية) هتلر للتوسع مبنية على قيام الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا بالتوسع قبل وبعد الحرب العالمية الأولى استبدل النازية بالإسلام.. لإعادة إحياء (التطرف) بمقاييسه الخاصة وألبس (أتاتورك) لباس الخلافة العثمانية ومن قطر لسوريا لليبيا لمآسي (الأكراد) ثم لإعادة الخلاف التركي اليوناني القديم الذي خرجت منه تركيا بمذابح الأرمن ومآسي شعوب دول البلقان.

ولمطالعة المقال:

الله يا أردوغان لما ترستك الهجمة..!

** نعرف أن هناك رؤساء دول ومسئولين كبارا (كذابين).. ويعتبروا أن الكذب من متطلبات (المنصب) كما كان يفعل (علي عبدالله صالح) مثلاً.. أو (القذافي) وغيرهما من (الموتى).. أما الأحياء فيقودهم حكام (قطر) عن جدارة واستحقاق.. وللحق فقد كنت أظن أن الرئيس التركي (أردوغان) أحدهم.. إلى أن اكتشفت أنني غير دقيق.. بعد أن عدت لاستعراض الأدوار التي قام ويقوم بها.. وتأكدت أن الرجل ليس سوى (ممثل), والممثلون -كما نعرف- طبقات.. يتم تصنيفها.. فنياً.. أو تجارياً.

وعلى المستوى (الفني) قد يكون أصحاب أكبر المواهب.. ليسوا من ذوي (الحظ)، والقبول على مستوى الحضور (الجماهيري).. وزمان كان الموسيقار المبدع بليغ حمدي يقول إن الفنان محمد قنديل هو صاحب أجمل صوت عربي.. لكن عيبه الوحيد أنه يعيش في زمن عبدالحليم حافظ الأكثر حضوراً وموهبةً وإحساساً.

وفي أوساط أهل السينما والمسرح.. تسمعهم يقولون (سعيد صالح) موهبة في التمثيل أكبر من موهبة (عادل إمام) مائة مرة.. بس.. يا خسارة. ويأتي بعد (يا خسارة)، تعداد ما يمتاز به عادل إمام من حضور وذكاء وثقافة ومميزات جعلته يكون في المكان الذي هو فيه.

وفي السينما العالمية فإن مصارعاً مثل (ذا روك) أصبح الأغنى والأكثر جماهيرية من كل الممثلين الموهوبين.. بسبب قبوله وحضوره وشعبيته وسعيه لمحاولة صقل موهبته بمشاركة نجوم كبار في أفلامه يساندونه ويغطون مساوئه..

أما على مستوى (التمثيل) بين الساسة ورؤساء الدول فتبرز شخصية (أردوغان).

طبعاً قد تكون لديه بعض (الموهبة) في التمثيل, وربما كان سيصبح ممثلاً جيداً لو أنه أحسن اختيار (الدور) المناسب لموهبته وقدراته.. لكنه للأسف لم يحسن اختيار الدور.

باختصار، أردوغان أراد أن يمثل دور (الديكتاتور). استوقفته (شخصية) الزعيم النازي (هتلر). وعقد مقارنة خارجية.. في تناسب (صغر) الحجم وأمانيه رسم ملامح صارمة.. وربما قدرة على (الخطابة) وهذه يسأل فيها الأتراك وحضور جلسات البرلمان التركي.

وحرص على دراسة بعض أساليب هتلر في قمع المعارضين والتشهير بهم والتحريض عليهم.. وغير ذلك من (حيثيات) كفيلة بجعله القائد المرشد الذي تتكفل (الجماهير) بأداء رسالته.

غير أنه فشل في فهم بقية (الحكاية).. وفيما يتعلق بمفهوم (التوسع) وأدواته ومبرراته (اتلخبط الرجل).

ففي حين جاءت (رؤية) هتلر للتوسع مبنية على قيام الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا بالتوسع قبل وبعد الحرب العالمية الأولى.. وقال ما معناه:

إن على الدول الكبرى التي تريد أن تبني صناعات كبرى وتنشئ اقتصادات كبرى أن تقوم بالتوسع والاحتلال.. بحثاً عن موارد طبيعية رخيصة وثروات وأيدي عاملة.. وبناء إمبراطوريات كبرى تناسب طاقاتها وقدراتها ومواهبها لتحقق من خلال ذلك كياناً قوياً وكاسحاً ومؤثراً.. وبرر ذلك لكل من يريد أن يبني قوته وقدراته الخاصة.

واستثنى من -كل هذا- الولايات المتحدة الأمريكية.. وأكد أنها ليست بحاجة للغزو ولا للتوسع.

فماذا فعل (أردوغان)؟

استبدل النازية بالإسلام.. لإعادة إحياء (التطرف).. بمقاييسه الخاصة وألبس (أتاتورك) لباس الخلافة العثمانية.. ومن قطر, لسوريا, لليبيا, لمآسي (الأكراد).. ثم لإعادة الخلاف التركي اليوناني القديم الذي خرجت منه تركيا بمذابح الأرمن ومآسي شعوب دول البلقان.

استبدل (اليهود) الذين استثمرهم هتلر لبناء صناعاته الثقيلة.. وأبادهم باستنزافهم في العمل الشاق قبل الإبادة الجماعية.. استبدلهم بالأعداد الضخمة من المهاجرين المتربصين لفرصة الدخول إلى أوروبا.. وسعى لبيعهم والتهديد بهم.

غير أن (الممثل) أردوغان.. لديه أدوار أخرى يتمنى أن تمحى من تاريخه، لعل أهمها مشهد وقوفه أمام الباب في انتظار أن يأذن له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالدخول عليه بعد الحادثة التي أقدم فيها على إسقاط طائرة روسية داخل الأراضي السورية.

يومها اكتفى (خبير روسي) بالقول إنه تقدم باقتراح يؤكد فيه أنه يمكن إغراق أجزاء واسعة من تركيا بتفجير تحت البحر.

خلاصة القول إن (الفنان) أردوغان أصبح يدرك الآن أنه مجرد (ممثل) فاشل في كل الأدوار التي لعبها، وأصبح من يريد أن يستدعيه لـ(التمثيل) يدرك هذا أيضاً.