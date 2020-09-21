“الموارد البشرية” تعلن عن 966 فرصة عمل “عن بُعد” متاحة للسعوديين

أعلنت وزارة الموارد البشرية، بوابة العمل عن بُعد، توفر “966” وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مختلف المناطق “لحملة المؤهلات كافة”، وهي وظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب “المواصلات، البعد الجغرافي” أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر حسب الشروط والمتطلبات التالية:

وقالت الوزارة إن أهم مجالات العمل المتاحة حاليًّا عن بُعد هي البرمجة والدعم الفني وإدخال البيانات وخدمة العملاء والتسويق والتسويق الإلكتروني والتقارير والمبيعات والكتابة والتصميم والمحاسبة وتحصيل الديون وتدقيق الحسابات وكتابة وإدارة المحتوى والمساندة الإدارية والعلاقات العامة.

وأوضحت أن الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بُعد أن يكون المتقدم أو المتقدمة “سعودي الجنسية”، عمره من 18 سنة إلى 60 سنة، مع إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة، ولديه حساب أبشر مفعل.

وتابعت بأن مزايا الوظيفة تتضمن زيادة فرص العمل وتنوعها، وتوفير تكلفة المواصلات والتنقل، والمرونة في زمان ومكان العمل.

أما المزايا بالنسبة للباحثين من ذوي الإعاقة، فتتضمن إدماجهم في سوق العمل، وخلق فرص مناسبة، وتخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل للباحثين عن عمل، من خلال زيارة بوابة العمل عن بُعد، ثم الضغط على ايقونة “حساب جديد” ثم “حساب عامل عن بُعد”، ثم إنشاء حسابك الإلكتروني في البوابة، ثم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية، وعندها سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب “صفحات متعددة” على الرابط التالي: https://teleworks.sa/ar/jobs/