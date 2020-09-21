تقرير دولي يكشف ضعف الحرب الدولية ضد غسيل الأموال

قالت شبكة من الصحافيين الاستقصائيين الأحد إنها حصلت على مجموعة من الملفات المسربة تكشف نقاط ضعف كبيرة في الحرب العالمية ضد عمليات غسيل الأموال الدولية.

وفقاً للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، تكشف الوثائق المسربة من وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوكاً عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة.

وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إن الملفات أظهرت كيف أن بنوكاً، نقلت “مبالغ هائلة من النقد غير المشروع” لمجرمين متورطين في الجريمة المنظمة وأفراد خاضعين لعقوبات أمريكية.

وأضاف الاتحاد أنه رغم اللوائح الصارمة، فقد قبلت البنوك الكبرى أيضاً مجرمين مشبوهين، عملاء وأجرت تحويلات بمليارات الدولارات لهم.

وكشف التقرير أن بنوكاً ترددت أيضاً في الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات المشبوهة للسلطات وأحياناً كانت تفعل ذلك بعد تأخير يصل إلى أعوام.