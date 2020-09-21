السعودية ترسي الدفعة السادسة من الشعير في مناقصة عالمية

أتمت المؤسسة إجراءات ترسية استيراد كمية (540,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة السادسة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (7) شحنات كميتها (420,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (2) شحنة كميتها (120,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (نوفمبر- ديسمبر2020م).

وأفاد أن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (5) مليون طن.