برعاية أمير الباحة… أمسية ثقافية عن دور الإعلام في تعزيز المواطنة

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة وحضور سعادة وكيل الإمارة الأستاذ أحمد بن صالح السياري.

ينظم المركز الإعلامي بمنطقة الباحة بالشراكة مع جامعة الباحة أمسية وطنية ثقافية تحت عنوان (دور الإعلام في تعزيز المواطنة الصادقة) وذلك بعد مغرب يوم الاثنين 11 من الشهر الجاري بمقر مركز الحسام للمؤتمرات طريق المطار.

يشارك في طرح الأوراق الدكتور عبدالله بن خميس العُمري ، والدكتور خالد عمير الغامدي

ويديرها الإعلامي الأستاذ محمد هضبان.

وأشار مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة الأستاذ جمعان الكرت بأن هذه الأمسية تأتي ضمن البرامج والأنشطة يقوم بها المركز الإعلامي بمناسبة اليوم الوطني المجيد.

وسيتم إصدار العدد الثالث من مجلة جارة السحاب متوجًا بكلمة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة ومحتويًا على مشاعر وانطباعات عدد من المسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة العظيمة في نفوس أبناء الوطن.

وقدم الكرت الشكر والتقدير لأمانة منطقة الباحة لتهيئة مكان إقامة الأمسية وللراعي الإعلامي وكالة فنون الإعلامية لصاحبها الأستاذ سعيد بن محمد الكردي وللراعي حلويات تركيا لصاحبها الأستاذ عبدالعزيز مهدي الكرت.