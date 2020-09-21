عدّاد #كورونا بالمليون: الإصابات 31 والمتعافون 21.1 والضحايا 0.96

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، اليوم الاثنين أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 30 مليونا و935 ألف حالة على مستوى العالم، وأن عدد المتعافين تجاوز 21.1 مليونًا، فيما اقتربت الوفيات من 960 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض بكوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن تسجيل 70 إصابة جديدة مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23,045 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة وذلك في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الموجة الثانية لتفشي الوباء في الولاية في يونيو الماضي، وبهذا يرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 763 وفي أستراليا إلى 851 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 3542 إصابة جديدة مؤكدة و235 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 5167 إصابة و455 وفاة في الإحصاء اليومي السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 697663 إصابة و73493 وفاة​​​.