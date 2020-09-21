بحثًا عن القطران.. عمالة مجهولة وراء “مجزرة الأثل” بالقنفذة

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة قيام مجموعة من العمالة المجهولة بتقطيع أشجار الأثل في مركز كنانة بمحافظة القنفذة، وعمل مصانع لاستخراج القطران منها وبيعه، بمخالفة النظام العام للبيئة.

وباشرت لجنة من الفرق الميدانية لمراقبة الغابات، ومركز كنانة، وبلدية حلي، ولجنة التعديات في إزالة وتدمير تلك المواقع بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية ومعدات البلدية وجاري اتخاذ اللازم بحق المخالفين لنظام الغابات والمراعي وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتبعة في ذلك.

ويدعو مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات في بيع الحطب والفحم المحلي، والتعدي على مواقع الغابات وذلك لحماية الغطاء النباتي بالمحافظة من خلال الإبلاغ عن المخالفات البيئية، عبر هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.