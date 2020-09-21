أمير منطقة الجوف يطلق حملة “الصلاة نور”

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، حملة “الصلاة نور”، التي دشنتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي، يرافقه مدير العلاقات العامة بالفرع مدالله بن سالم الهشال.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع أنشطة وبرامج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدور الهام الذي تقوم به في توعية المجتمع بشعائر الدين، مشيداً بهذه الحملة التي تُعنى بتوعية المجتمع بالركن الثاني من أركان الإسلام وأهمية الصلاة، موجهاً جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع الحملة لتحقيق أهدافها – بإذن الله -.

واستمع سموه لشرحٍ موجز عن الحملة وأهدافها ورسالتها، قدمه مدير عام الفرع، وتشتمل على نشر العديد من المواد التوعوية عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، ومن خلال جولات ميدانية في ‏الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة، ‏وتفعيل عدد من الشراكات مع القطاع الحكومي، والجهات ذات العلاقة، حيث تستمر الحملة لمدة 6 أشهر.

وأعرب الدكتور العنزي عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأنشطة وبرامج الهيئة وتدشين لهذه الحملة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.