“سواريز” يرفض عرض برشلونة الأخير

رفض مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريز، العرض الذي قدمه النادي من أجل فسخ تعاقد اللاعب خلال الفترة الحالية.

يرغب برشلونة في رحيل سواريز بعد خروجه من الحسابات الفنية للمدير الفني الجديد رونالد كومان، إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على باقي مستحقاته للموسم المتبقي في عقده كاملاً.

وكان برشلونة قدم عرضاً لسواريز بالحصول على تعويضاً قدره 7 مليون يورو، وهو نصف راتبه.

وبحسب صحيفة آس، فإن سواريز رفض التسوية التي عرضها مسؤولي برشلونة من أجل المغادرة، وتمسك بالحصول على الراتب كاملاً.

ويعتقد مسؤولو برشلونة أن المهاجم الأوروغوياني يرغب في البقاء بأي ثمن، وسيرفض جميع عروض التسوية والاتفاقات مع أندية ترغب في ضمه، من أجل التواجد في الكامب نو حتى الصيف المقبل.

وارتبط اسم سواريز في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، إلا أن “السيدة العجوز” أبلغه بخروجه من حساباته في موسم الانتقالات، لينتهي الإرتباط ويتجه السعي لضم دجيكو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن سواريز دخل ضمن اهتمامات روما وإنتر ميلان للانتقال للدوري الإيطالي، وكذلك عرض من جانب أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يبت في أي منهم.