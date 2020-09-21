آخر تطورات #كورونا عالميا.. بريطانيا تسجل ارتفاعا جديدا للإصابات اليومية

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 4368 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مقابل 3899 حالة في إحصائية أمس الأحد.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4368، ليصل إلى مستوى 398625 حالة.