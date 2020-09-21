على خطى #الهلال… #النصر يتعادل مع #السد بالرديف ويواصل صدارة مجموعته #النصر_السد

أفلت نادي السد القطري من هزيمة كانت محققة بعد أن أدرك التعادل الإيجابي مع النصر في الوقت القاتل .

وكان النصر، الذي قدم حسم أمر تأهله هو من بادر في التسجيل في بداية الشوط الأول من لاعبه الشابه الموهوب خالد الغنام .

و أحرز الهداف الجزائري بغداد أبو نجاح قبل نهاية اللقاء بدقائق ليعدل النتيجة و يقرب السد من حسم بطاقة التأهل لدور 16 .

و لعب النصر المباراة في غياب عدد من نجومه، الذين أراحهم و في مقدمتهم الهداف المغربي حمدالله و المدافعان سلطان الغنام و عبدالله مادو .

و رفع النصر بهذا التعادل رصيده إلى 11 نقطة ، و جاء السد وصيفا بـ9 نقاط مقتربًا لحسم بطاقة العبور و التأهل .