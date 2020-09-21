التعليم توضح آلية تطبيق قرار تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى بالمراحل الابتدائية

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، آلية تطبيق قرار اعتماد تدريس اللغة الإنجليزية في السنة الأولى بالمراحل الابتدائية، اعتبارًا من العام القادم.

وقالت إن طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي سوف يدرسون المستوى الأول، مشيرة إلى أنه سيتم التدرج في المناهج الدراسية الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية.

وأشارت، خلال مداخلة على قناة العربية، إلى أهمية تدريس الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي، خاصة أن ذلك سيسهم في التصدي للمعوقات التي تواجه الطلاب والطالبات في مرحلتي الدراسة المتوسطة والثانوية.

وأوضحت أنه مع اعتماد اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي سيتم تدريس المقررات الخاصة بالصف الثالث الثانوي في الصف الثالث المتوسط، مشيرة إلى أن ذلك يمثل فرصة لتركيز المقرر الخاص باللغة الإنجليزية في المرحلة الثانوية، وهو ما يجعلهم أكثر جاهزية للتوجه إلى سوق العمل.

وأكدت أن المناهج في المملكة تتم وفق الإطار الأوروبي المشترك الذي تُبنى عليه الاختبارات الدولية، مشيرة إلى أن طلاب المملكة يدرسون وفق سلاسل تعليمية دولية، ليس في اللغة الإنجليزية فقط بل أيضًا بالرياضيات والعلوم.

وبينت أنه يجري العمل على وضع خطة شاملة لتجهيز الطلاب والمعلمين وتدريبهم على المناهج الخاصة باللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية.