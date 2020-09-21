الدفاع المدني في ميسان يستمر في تمركزه وانتشاره بجبل عُمد في ثقيف

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشارها وتمركزها في جبل عمد وفق ما خطط له ولازال انتشار الفرق ومجموعات الإطفاء الراجلة لمراقبة الموقف عن قرب، لضمان التأكد من عدم تطور الموقف وإخماد جميع البؤر المتبقية.

وأشاد الدفاع المدني بتعاون الجهات الحكومية والفرق التطوعية والمواطنين.