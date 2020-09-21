(17) ناديًا يتنافسون على جائزة المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية للموسم الرياضي 2019-2020

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم غلق باب الترشح للنسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2019-2020.

وذكرت اللجنة أن الجائزة والتي تُمنح لأفضل المبادرات الاجتماعية تقدم لها 17 ناديًا، منها 13 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و4 أندية من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وهي على النحو التالي:

الهلال، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، ضمك، التعاون، الفتح، الفيحاء، الحزم، القادسية، أحد، الجيل والخليج.

يذكر أنه سيتم اختيار أفضل ثلاث مبادرات تقدمت بها الأندية لتكريمها وفق مجموعة من المعايير التي تضمنتها لائحة ومعايير الجائزة.