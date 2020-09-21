خسائر النفط تتجاوز 4% مع مخاوف بشأن الطلب.. و”برنت” أقل من 42 دولاراً

سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من 4% عند تسوية تعاملات الإثنين، ليهبط خام “برنت” أدنى 42 دولاراً للبرميل مع مخاوف بشأن الطلب العالمي وسط تزايد إصابات “كورونا”.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط بشأن احتمالية عودة إنتاج النفط الخام من جانب ليبيا، الأمر الذي يثير مخاوف حدوث تخمة في المعروض، وفقا لرويترز.

وتأثر الخام سلباً كذلك من التحول بعيداً عن شهية المخاطرة وسط تزايد ملحوظ في إصابات “كورونا” الجديدة في قارة أوروبا ومناطق أخرى حول العالم، الأمر قد يثير احتمالات إعادة فرض قيود الإغلاق وبالتبعية ضرر النشاط الاقتصادي.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام “برنت” القياسي تسليم شهر نوفمبر بنحو 4% أو ما يعادل 1.71 دولار مسجلاً 41.44 دولار للبرميل.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم شهر أكتوبر بنحو 4.4% أو 1.80 دولار ليتراجع إلى 39.31 دولار للبرميل.