إعادة هيكلة إدارة كلية الحرم المكي الشريف

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارا بإعادة هيكلة إدارة كلية الحرم المكي الشريف لتصبح الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف حيث يرتبط بها عدد من الإدارات:

1- إدارة الشؤون الإدارية.

2- إدارة التطوير والجودة.

3- إدارة الشؤون التعليمية.

4- إدارة شؤون الطلاب.

5- إدارة الموهوبين.

وشمل القرار إنشاء الإدارات التالية:

1- وحدة المستجدين والخريجين وترتبط بإدارة شؤون الطلاب.

2- وحدة الإرشاد الأكاديمي وترتبط بإدارة شؤون الطلاب.

3- وحدة التقنية وترتبط بإدارة الشؤون التعليمية.

4- وحدة الإعلام والعلاقات وترتبط بإدارة الشؤون الإدارية.

وتكليف التالية أسمائهم بإدارتها:

1-سعادة الدكتور عوض بن عيضة الزهراني مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإضافة إلى عمله مساعد مدير عام الإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف.

2- سعادة الدكتور هاني بن منير السويهدي مدير إدارة التطوير والجودة.

3- سعادة الدكتور حسن بن حنش الزهراني مدير إدارة الشؤون التعليمية.

4- سعادة الأستاذ يحيى بن خالد القرشي مدير إدارة شؤون الطلاب.

5- سعادة الأستاذ محمد بن مطير البلادي مدير إدارة الموهوبين.

6- سعادة الأستاذ فيصل بن صالح العمري مدير وحدة المستجدين والخريجين.

7- سعادة الأستاذ أسامة بن مسلم الحازمي مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي.

8 – سعادة الأستاذ أحمد بن يوسف القحطاني مدير وحدة التقنية.

9- سعادة الأستاذ وائل بن علي القرشي مدير وحدة الإعلام والعلاقات.