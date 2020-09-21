تقارير: العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تهدف لمنع الصين وروسيا من بيع أسلحة لطهران

قالت تقارير أمريكية، الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تهدف إلى منع الصين وروسيا من بيع أسلحة لطهران.

ووفقا لموقع وول ستريت جرنال، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران ستبقى سارية، وأن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجله في منتصف أكتوبر المقبل كما هو مقرر

وفي وقت سابق، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، إليوت أبرامز، إن واشنطن خاب أملها في الحلفاء الأوروبيين بعد خطوة التراجع عن فرض عقوبات على إيران، ونتمنى أن يتعاون الأوروبيون في تطبيق العقوبات.

وأضاف أبرامز أن الولايات المتحدة الأمريكية على ثقة بأن إعادة فرض العقوبات على إيران سيكون فعالا في وقف أعمالها الإرهابية، وفقا لقناة العربية.

وتابع: جادون للغاية بشأن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ويراود الإيرانيين أمل كاذب بعدم إعادة انتخاب ترمب.

وأكد أن واشنطن لا تريد اتفاقا جزئيا يترك الإيرانيين أحرارا في دعم الإرهاب.