حالة_الطقس: غبار وأتربة في الرياض وحائل والمدينة والشرقية #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض وبريدة وحائل والمدينة المنورة والشرقية في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وحالة البحر خفيف الموج.