وزير الشؤون الإسلامية: “الإخوان” ليسو مسلمين

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تنظيم الإخوان بأنهم “ليسو مسلمين”، وقال إنهم يحاربون كل من يحذر من خطر جماعتهم.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء أمس الإثنين: “الإخوان اللامسلمون يمارسون الإرهاب المروع ضد كل من يحذر من خطرهم أو يكشف منهجهم ويعريه”.

وأضاف أن “أخطر وأشر فصائلهم السرورية وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد، التي تبتلى بهم وينتشرون في مفاصل الدول ويقمعون بل يدمرون كل من فضحهم أو تعرض لهم. سلاحهم الكذب والتزوير والغدر والتخفي وعدم مخافة الله”.

واعتمدت السعودية في العام 2014، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم الإخوان وداعش والنصرة وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.