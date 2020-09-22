شاهد بالصور: مكة وجدة تكتسيان حلة خضراء استعداداً لليوم الوطني #اليوم_الوطني90 #اليوم_الوطني_السعودي_90

زينت أمانة العاصمة المقدسة ومحافظة جدة‬⁩ طرقات وشوارع وميادين المدينتين تحضيراً لليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية.

وشملت الزينة ‬⁩ الأعلام الوطنيّة والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية والشعارات المتنوعة استعدادًا للاحتفاء باليوم الوطني.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.