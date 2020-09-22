عاجل.. #كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 31.2 مليون والوفيات 965 ألفاً

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 31.2 مليون صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الـ 0600 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ 31.245 مليون، واقترب عدد الوفيات من 965 في حين اقترب عدد المتعافين من 21.4 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وكولومبيا وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأعداد الوفيات، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة.