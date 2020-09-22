“شؤون الحرمين”: إنشاء 3 إدارات للحوكمة والجرائم المعلوماتية والأمن السيبراني

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، قراراً بإعادة هيكلة “الإدارة العامة لأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية”، وتحويلها إلى “الإدارة العامة للأمن السيبراني”.

وجاء في القرار إنشاء ثلاث إدارات هي (إدارة للحوكمة والمخاطر والالتزام، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وعمليات الأمن السيبراني) وترتبط جميعها بالإدارة العامة للأمن السيبراني.

وتم تكليف المهندس رائد بن محمد المطرفي بإدارة “الإدارة العامة للأمن السيبراني” إضافه إلى عمله.

جاء القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ما تشهده المملكة من تطور في جانب الأمن السيبراني، ونظرًا لما وصلت إليه الرئاسة العامة في التحول الرقمي لجميع أعمالها والتي بدأتها منذ أكثر من أربع سنوات بمشروع (رئاسة ذكية بلا ورق).