مسابقة عامة لنشر ثقافة التعليم عن بُعد.. والمشاركة مفتوحة للجميع

أصدر وزير التعليم قرارا بإطلاق مسابقة رقمية تثقيفية وتعليمية تحت شعار “مدرستي”، وتهدف لتعزيز مشاركة المجتمع في نشر ثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

كما تهدف المسابقة إلى إثراء المحتوى التعليمي والتثقيفي، وتنمية مهارات التعليم والتعلم عن بعد، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم.

وأتاح القرار المشاركة في المسابقة لكافة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة.

وتتركز مجالات المسابقة على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم عن بعد، من خلال تقديم محتويات معرفية أو مهارية أو تثقيفية، مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي المتنوعة.

وتضمن القرار تشكيل لجنة إشرافية برئاسة نائب الوزير، وعضوية وكلاء الوزارة للتعليم العام والأهلي والبرامج التعليمية، والمشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، ومشرفي إدارات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والإعلام والاتصال، والعلاقات.

وتتولى اللجنة اعتماد معايير تحكيم المسابقة، والإشراف العام على تنفيذها، وعلى الخطة الإعلامية لها، وتصنيف إدارات التعليم (كبيرة جدا – كبيرة – متوسطة – صغيرة).