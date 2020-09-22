عبر منصة زووم: “الإبتعاث… بناء وعطاء” ندوة ثقافية في جامعة إكستر

تنظم الجمعية العلمية السعودية بجامعة إكستر ندوة ثقافية بعنوان “الإبتعاث… بناء وعطاء” وذلك ضمن سلسلة فعالياتها ندوة ثقافية احتفاءً باليوم الوطني الــ٩٠ للمملكة العربية السعودية.

الندوة تحت رعاية صاحب السمو الأمير عبد المحسن بن محمد بن عبد العزيز آل سعود عضو الشرف للجمعية العلمية السعودية بجامعة إكستر.

وستنعقد الندوة يوم غد الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2020 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر منصة زووم.

وتتناول الندوة عدة محاور أبرزها الابتعاث ودوره في تطوير الوطن ، ودور المبتعثين في التعريف بالوطن ونقل الصورة المشرقة للمملكة بالخارج ، إضافة لجهود المملكة العربية السعودية في تطوير التعليم من خلال الابتعاث.

جدير بالذكر أن الجمعية العلمية السعودية بجامعة إكستر يرأسها المحاضر المبتعث من جامعة شقراء أ.عبدالعزيز بن تركي المطيري .