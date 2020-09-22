ضبط مواطنين اثنين بتهمة “التعدي على فتاة حتى الموت” في حائل #عاجل

صرّح النقيب طارق النصار، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت يوم الأحد الماضي مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين.

وقال النقيب النصار إنه تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي إليه، وبالكشف عليها تبين أنها متوفية ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.