بمشاركة إسرائيل.. تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط اليوم الثلاثاء على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية، مقرها القاهرة.

ووفقا لبيان لوزارة البترول المصرية فقد شارك فى مراسم التوقيع، التى تمت عبر تقنية مؤتمر الفيديو، إلى جانب الملا، كل من ناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وكوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى، ويوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلى، واليساندرا تودى وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، وهالة الزواتى وزيرة الطاقة الأردنية.

كما وقع كل من فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأمريكى، وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب، إضافة إلى حضور سفراء دول قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والولايات المتحدة وفرنسا لدى القاهرة.

وقال الملا، في كلمة خلال المراسم، :”المنتدى أصبح رسميا منظمة دولية حكومية كبيرة فى منطقة المتوسط، مقرها القاهرة، ويمثل ذلك انطلاقة كبيرة فى رحلة تأسيس هذا الكيان الذى تطور تدريجيا ليصل إلى هذه المكانة”.

وأوضح أن “هذه المنظمة تهتم بتعزيز التعاون وتنمية حوار سياسي منظم ومنهجي بشأن الغاز الطبيعي إسهاما فى الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الدول من هذا المورد الحيوي باستخدام البنية التحتية الحالية، علاوة على إقامة بنية تحتية جديدة عند الحاجة من أجل المنفعة المشتركة ورفاهية الشعوب” .

وقال إن “المنتدى يتطلع لعضوية دول أخرى بالمنطقة طالما أنها تتماشى مع أهداف المنتدى وتتشارك نفس الأهداف لتحقيق الغاية المشتركة من أجل رفاهية دول المنطقة وشعوبها”.

وصدر إعلان مشترك عن وزراء دول المنظمة جاء فيه :”سيعمل منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي”.

وكان تم تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في كانون ثان/يناير من عام 2019 ، ومقره الرئيسي في القاهرة، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.