متحدث الرئاسة التركية يخطب ود إسرائيل: لا نستطيع تغيير الجغرافيا

أدلى المتحدث باسم الرئاسة التركية ، إبراهيم كالين ، بتصريحات حول بشأن التوتر المتعلق بالطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال “كالين”، في تصريحات نقلتها صحيفة “سوزجو” إنه “في الوقت الحالي ، أصبح المناخ أكثر ملاءمة لبدء مفاوضات. فعلى المدى القريب محادثاتنا بشأن هذا الأمر مستمرة”.

وتابع: “لدينا حاليًا بعض الخلافات السياسية والصراعات مع إسرائيل ومصر، هذه ليست بالضرورة عقبة أمام التعاون في مجال الطاقة، لأننا جميعًا لا نستطيع تغيير الجغرافيا ، فنحن بحاجة إلى العمل في ضوء هذه الحقائق”.

وأضاف: “ننظر بإيجابية إلى بدء مؤتمر أو اجتماع أو قسمة عادلة لمنصة الطاقة بمشاركة الدول المشاطئة”.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقيع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط اليوم الثلاثاء على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية، مقرها القاهرة.

ووفقا لبيان لوزارة البترول المصرية فقد شارك فى مراسم التوقيع، التى تمت عبر تقنية مؤتمر الفيديو، إلى جانب الملا، كل من ناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وكوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى، ويوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلى، واليساندرا تودى وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، وهالة الزواتى وزيرة الطاقة الأردنية.

كما وقع كل من فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأمريكى، وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب، إضافة إلى حضور سفراء دول قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والولايات المتحدة وفرنسا لدى القاهرة.