“ترامب” في افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب تحميل مسؤولية تفشي كورونا للصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جهود الولايات المتحدة خفضت نسب الوفيات الناجمة عن كورونا في بلاده.

وأضاف ترامب، في كلمته خلال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن منظمة الصحة قالت في البداية إن كورونا لا ينتقل بين البشر.

وتابع: يجب تحميل مسؤولية تفشي كورونا للصين. مؤكدا أن الولايات المتحدة ستهزم فيروس كورونا.

من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء من “حرب باردة جديدة” بين الولايات المتحدة والصين، بينما كان يفتتح أعمال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: “إننا نتحرك في اتجاه خطير جدا، ولا يستطيع عالمنا تحمل مستقبل يقوم فيه أكبر اقتصادين بتقسيم العالم من خلال شرخ كبير”.

وأضاف الامين العام للامم المتحدة أن “الانقسام التكنولوجي والاقتصادي يهدد بالتحول الحتمي إلى انقسام جيواستراتيجي وعسكري، ويجب علينا تجنب ذلك بأي ثمن”.

كما دعا جوتيريش إلى التضامن العالمي في مواجهة وباء كورونا، وهو ما يشمل تطوير لقاحات.