“موارد الرياض”: 95% نسبة التوطين في عدد من الأنشطة خلال شهر محرم

أوضحت آخر التقارير الصادرة عن فريق متابعة الأداء في إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن نسبة الالتزام بالتوطين خلال شهر محرم في أنشطة تأجير السيارات وبيع المستلزمات النسائية ومحلات الذهب والمجوهرات والاتصالات ومحلات السيارات والدراجات النارية وصلت إلى 95% في العاصمة الرياض بينما تجاوزت ذلك في المحافظات التابعة لها “بالخرج ووادي الدواسر والأفلاج والمجمعة والدوادمي وشقراء والزلفي وحوطة سدير وبني تميم والغاط”.

وذكر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن فريق متابعة الأداء في المنطقة يعتمد في قياس نسب الأداء على الزيارات المجدولة والمفاجئة على المنشآت التجارية في الأنشطة المستهدفة للخروج بتصور كامل عن مدى الالتزام بالتوطين في كل نشاط ووضع الآلية المناسبة للتعامل مع النسبة المسجلة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة ورفع نسبة التوطين و تجاوز المعوقات التي قد تحد من ذلك.