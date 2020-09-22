جامعة هارفرد الأمريكية تمنح أردوغان جائزة “نوبل للحماقة”

أعلنت جامعة هارفارد الأمريكية، أسماء الفائزين بجائزة نوبل للحماقة والجهل هذا العام، وجاء من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتمنح جائزة نوبل للحماقة سنوياً من قبل الجامعة الأمريكية لأصحاب الأفكار والأبحاث التي تبعث على الضحك والتأمل.

وفازت طريقة أردوغان للتعامل مع أزمة كورونا ضمن أكثر الأبحاث غباء في العالم، وفق ما نقلت صحيفة “البيان” الإماراتية.

ويعود السبب في ذهاب الجائزة الساخرة لهذه الشخصيات، وفق منظميها، إلى استخدامهم لجائحة فيروس كورونا لإبلاغ العالم أن السياسيين يمكن أن يكون لهم تأثير مباشر على الحياة والموت أكثر من العلماء والأطباء.

وتغطي الجوائز عشرة مجالات مختلفة، ويتم منحها للفائزين في مراسم احتفالية شبيهة بجائزة نوبل الأصلية، في قاعة احتفال مهيبة بمسرح هارفرد ساندرس.

ويشهد هذا الاحتفال العجيب حوالي 1200 مدعو، كما تتم إذاعته على الهواء مباشرة على الإنترنت، إضافة لوسائل البث الاعتيادية كالإذاعة والتلفاز.

تخرج الجائزة الساخرة لتكريم الإنجازات العلمية التي تجعل الناس يضحكون ثم يفكرون

وأقيمت الدورة الثلاثين للجائزة السنوية الساخرة التي وصفها المنظمون بأنها تكريم للإنجازات العلمية التي “تجعل الناس يضحكون ثم يفكرون”، عبر الإنترنت بدلاً من الحدث التقليدي المباشر في جامعة هارفارد بسبب جائحة فيروس كورونا.