الإرياني: إيران اعترفت بوضع تقنيات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة تحت تصرف الحوثيين

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن إعلان المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أبو الفضل شكارجي وضع تقنيات إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة تحت تصرف مليشيا الحوثي الإرهابية، ونقل خبراء ومستشارين لمناطق سيطرتها، اعتراف إيراني واضح وصريح بإدارة ودعم التمرد والانقلاب الحوثي تنفيذا لأجندته التخريبية في اليمن والمنطقة.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على تويتر، أن التدخلات الايرانية في اليمن والحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي وراح ضحيتها عشرات الآلاف من اليمنيين بين قتيل وجريح وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر فادحة وخلفت مأساة انسانية هي الأكبر عالميا، تجاوز سافر لمبدأ السيادة الوطنية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وتحدي لإرادة المجتمع الدولي.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي لاتخاذ اجراءات حازمة لحظر التسلح الايراني،ووضع حد لعمليات تهريب الأسلحة ونقل التكنولوجيا العسكرية والخبراء لمليشيا الحوثي، والتي تعيق الحل السياسي وتفاقم المعاناة الانسانية، وتنتهك القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية،وتشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين.