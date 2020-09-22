الهلال يعلن إصابة ناصر الدوسري و أحد أخصائيي العلاج بفيروس #كورونا

أعلن فريق الهلال،اليوم، عن إصابة اللاعب ناصر الدوسري و أحد أخصائيي العلاج في النادي بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″.

وقال الهلال على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “أوضحت الفحوص إصابة لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم “ناصر الدوسري” بفيروس كورونا، إلى جانب أحد أخصائيي العلاج، ويخضع الثنائي للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

و يؤدي فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباته الآن في “قطر” بدون حضور مدير الجهاز الفني “رازفان لوشيسكو”، والثنائي “عبدالله المعيوف، هتان باهبري”؛ نظرًا لعدم تمكّنهم من الالتحاق بالتدريبات إلى حين ظهور فحوصهم الطبية، والتي كشفت الآن سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.