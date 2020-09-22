انقطاع في خدمات لأبل.. والشركة لا تعرف السبب

أعلنت شركة أبل، الثلاثاء، أن عددا من مستخدميها يواجهون مشكلات أثناء الوصول إلى خدمات معينة.

ولم توضح الشركة عدد المستخدمين والبلدان التي تأثرت بتعطل هذه الخدمات، أو سبب هذه الأعطال.

وذكر بيان للشركة أن الخدمات المتأثرة تشمل متجر التطبيقات “آب ستور” وخدمة الموسيقى “أبل ميوزيك” وخدمة التلفاز “أبل تي في بلس”.

وهناك ما يقرب من 2000 حادثة أبلغ فيها مستخدمون عن مشكلات مع “أبل ميوزيك”، في حين أبلغ أكثر من 200 مستخدم عن مشكلات تتعلق بخدمة “آي تيونز” ومتجر التطبيقات، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية عن موقع الويب الخاص بتتبع انقطاع الخدمات (Downdetector.com)

يذكر أن الانقطاع في خدمات الشركة الصانعة لهواتف آيفون الذكية، يأتي بعد أيام فقط من مشكلة مشابهة في خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستغرام التي اشتكى مستخدموها في جميع أنحاء العالم من الانقطاع.