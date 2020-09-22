هل يؤثر تدريس الإنجليزية للصف الأول الابتدائي على ثقافة وهوية الأطفال وتعلم اللغة العربية؟.. خبير يجيب

أوضح الدكتور بندر آل حمدان، وكيل كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، أن تعلم الطفل عددا من اللغات في سن مبكرة لن يؤثر على قدراته التعليمية للغة الأم، وأن تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي لا يؤثر على التحصيل اللغوي في اللغة العربية.

وقال، خلال حديثه لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، إنه يجب تقديم اللغة الثانية بطريقة تتناسب مع قدرات الطفل، وفي الوقت نفسه تكون اللغة الأم هي الأساس بحيث لا يؤثر على الهوية الثقافية للطفل.

وأضاف أن الطفل في سن الثالثة تكتمل لديه التراكيب اللغوية في اللغة الأم، وبعد ذلك في سن الرابعة تحديدا يبدأ في اكتساب الحصيلة اللغوية والمفردات المختلفة.