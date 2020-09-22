اجتماعات #الاتحاد السرية تثير سخرية الجماهير

أثار الاجتماع الشرفي ” السري ” والذي عقد بمقر نادي الاتحاد وجمع رئيس النادي أنمار الحائلي من جهة وحسن جمجوم وخالد المرزوقي وعبدالله بكر ومنير رفة وتوفيق رحيمي من جهة أخرى وفقاً لما ظهر في وسائل إعلامية سخرية الجماهير الاتحادية التي استغربت من التكتم وسرية هذا الاجتماع وتأكيدها بأن الأسماء التي اجتمعت مع رئيس النادي كانت غائبة تماماً عن المشهد الاتحادي في السنوات الأخيرة عندما كان النادي في أمس الحاجة لها مبينةً أن الموسم المنصرم كان الأقسى على النادي ولم يحضر أي من تلك الأسماء أو يتواجد في المشهد الاتحادي بل انحصر الدعم والوقوف مع النادي في اسمين فقط أو ثلاثة أسماء من ضمنها نواف المقيرن وحامد البلوي والذي قبل بمهمة المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي في ظروف صعبة ونجح بكل اقتدار في انتشال الفريق من نفق الهبوط المظلم.

وأوضحت الجماهير الاتحادية التي انتقدت ذلك الاجتماع بأن تلك الأسماء أصلا تعتبر من الأسماء غير القوية وغير المؤثرة والتي لا تحظى بتلك الشعبية في المدرج الاتحادي مؤكدين بأنهم لا يأملوا كثيرا على هذا الاجتماع وأن نتائجه لن تسمن ولن تغني من جوع لضعف وقوة المجتمعين بالرئيس الاتحادي وأن مصطلح ” اجتماع سري ” كان كبيراً لاستخدامة في مثل هذه الاجتماعات.