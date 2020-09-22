حورية الرويسان تكتب: مني عليكم ياهل العوجا سلام

23 سبتمبر، يومٌ مبارك وتاريخي يوم ذكرى توحيد الوطن فالاحتفاء بهذا اليوم يمثل رمزاً للوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب

وهو ذكرى الملحمة التاريخية التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي وحَّد الأرض والشعب بفضل من الله وآلف بين القلوب ونشر السلام ليكمل من بعده أبناؤه البررة الملوك المسيرة الخالدة.

وبهذه المناسبة الغالية ابعث تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده أمير التجديد الأمير محمد بن سلمان لإهتمامهم بالمرأة السعودية مما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل المحلية والعالمية

و بالانجازات العظيمة التي تحققت بفضل جهودهم المباركة وقراراتهم الحكيمة في كافة المجالات ، لا سيما ما تحقق للمرأة السعودية التي نالت كافة حقوقها وزاد تمكينها من قِبل القيادة الحكيمة في جميع الاصعدة.

كل ذلك أسهم في مشاركتها بناء وطنها بعد توفير جميع مقومات النجاح لهاوبالتالي اثبتت للجميع جدارتهاو منافستها لسيدات العالم في جميع المجالات وتقلدها لأعلى المناصب القيادية كافة ؛ لذا يحق لنا أن نحتفل ونفخر فنحن بنات الوطن نعتز بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا ذكرى اليوم الوطني الـ90 ونجدد عهد الولاء والسمع والطاعة للقيادتنا الرشيدة

ونردد:

مني عليكم ياهل العوجا سلام

واختص ابوتركي عمى عين الحريب

وكل عام ووطني بخير