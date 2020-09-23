النواب الأمريكي: إقرار قانون إنفاق لتفادي الإغلاق الحكومي

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للإنفاق لتمويل الحكومة حتى ديسمبر المقبل.

وسيحال مشروع القانون، الذي أُقر بـ 359 مقابل 57 صوتاً، إلى مجلس الشيوخ أين يُتوقع إقراره أيضاً ليوقعه لاحقا الرئيس دونالد ترامب ليأخذ صفة قانون.

وتواجه الحكومة الأمريكية موعدا نهائياً في 30 سبتمبر عندما ينتهي تمويل السنة المالية.

وكانت آخر مرة شهدت فيها الحكومة إغلاقاً في ديسمبر 2018 وذلك لمدة 35 يوماً، في أطول إغلاق بتاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد أن رفض ترامب توقيع مشروع قانون للتمويل لم يشمل تمويل جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال مشرعون من الحزبين إنهم يرغبون في تفادي إغلاق حكومي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من جائحة فيروس كورونا.