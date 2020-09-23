الذهب ينزل لأدنى أسعاره في 6 أسابيع.. مقابل صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها منذ 6 أسابيع، اليوم الأربعاء، بالتوازي مع صعود الدولار، وتهاوي المعنويات في أوروبا بسبب عودة فيروس كورونا للانتشار.

وفقد الذهب 1% من سعره ليصل إلى إلى 1880.46 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 أغسطس عند 1873.70 دولار. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر 1.5% إلى 1879.10 دولار للأونصة.

في المقابل، بلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل، ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4.8% إلى 23.25 دولار للأونصة وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولار.

هذا وخسر البلاتين 1% إلي 858.47 دولار وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2217.75 دولار.