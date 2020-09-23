مرصّع بـ184 حجرا من الألماس والياقوت.. أمير قطر يمنح السفير الإيراني “وسام الوجبة”

منح تميم بن حمد، أمير قطر، وسام الوجبة، تقديرا لما أسماه بـ”دوره في المساهمة بتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وإيران”.

جاء ذلك خلال لقاء أمير قطر بسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للسلام عليه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.

ووسام الوجبة مستوحى من رأس الرمح القطري منصوبا على خلفية ذات شكل هندسي معماري، وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبة.

والوسام مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصّع بـ184 حجرا من الألماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري.

ويتم منح وسام الوجبة لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية، ما دفع الأوساط الاجتماعية إلى اعتراضات واسعة على منح الوسام للسفير الإيراني، بسبب ما أسموه بأعمال الخراب التي يؤديها الحرس الثوري الإيراني في العالم.