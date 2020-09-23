الرئيس المصري يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وحسب ما أعلنته “العربية”، فإن القاهرة وحدت وجهات النظر بين رئيس البرلمان الليبي، وقائد الجيش، وتأكيدهما ضرورة سحب الميليشيات والمرتزقة ضمن أي مبادرة، والتوافق على ضرورة الحل وفق مبادرة القاهرة.

وأكدت القاهرة، لـ”صالح وحفتر”، أنها لن تسمح بتجاوز سرت والجفرة، فيما أكد الجيش الليبي رفضه وجود مناطق منزوعة السلاح طالما تتواجد الميليشيات.

كما سلم الجيش الليبي، القاهرة، شروطه لاستئناف عمل المنشآت النفطية، وطالب مصر بضغط دولي لسحب المسلحين من مواقع النفط.