آخر تطورات #كورونا عالميا.. أسكتلندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت أسكتلندا اليوم الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19) بواقع 486 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت رئيس الوزراء نيكولا ستورجن، أنه تم أيضا تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس، مضيفة أن الأرقام الجديدة تعد مثيرة للقلق إلا أنها توضح لم اتخذت حكومتها قرارات صارمة بالأمس بهدف السطيرة على تفشي الفيروس، وذلك حسبما نقلت قناة “سكاي نيوز” البريطانية الناطقة بالإنجليزية.