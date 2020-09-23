“شؤون الحرمين” تؤكد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عمليات توزيع ماء زمزم

بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ االدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على أهمية تطبيق الخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة فايروس ‎كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك خلال عمليات توزيع ماء زمزم المبارك.

وأوصى الرئيس العام خلال تواجده في المسجد الحرام اليوم منسوبي إدارة سقيا زمزم بالجد والاجتهاد في أعمالهم، واحتساب الأجر والمثوبة من عند الله عند تأدية أعمالهم، والعمل بكل مهنية لتجويد أعمال سقيا القاصدين إلى المسجد الحرام؛ بما يتناسب مع خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين (2024)، وتطلعات ولاة الأمر.