القبض على مواطن تعمد إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع وادي الدواسر ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ألقت شرطة محافظة وادي الدواسر القبض على مواطن تعمد إسقاط العلم الوطني من مركبته أثناء سيره في أحد الشوارع بوادي الدواسر، ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس ، بأن شرطة محافظة وادي الدواسر تمكنت من القبض على مواطن ، في العقد الثاني من العمر ، لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة ، وقيامه بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية .