عاجل .. الاتحاد الآسيوي يعتبر #الهلال خاسرًا بنتيجة ٣/٠ وسيلعب دور الـ ١٦

أعلن حكم مباراة الهلال و شباب اهلي دبي الاماراتي عن إلغاء اللقاء الذي كان مقررا أن يجمع الفريقين مساء اليوم لعدم اكتمال النصاب المحدد ، في الجولة الختامية لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا .

وقرار الحكم جاء وفق النظام الاتحاد الآسيوي الذي يمنع أي فريق خوض مباراة بأقل من 11 لاعب اساسيًا و 3 بدلاء كحد أدنى ، وهذا لم يستطع الهلال من تحقيقه .

وكان الهلال قد حسم أمر تأهله كمتصدر لمجموعته من الجولة الماضية بعد تعادله مع فريق خوردر الايراني .

و سيقابل الهلال في دور 16 فريق استقلال طهران الايراني الذي تأهل اليوم بعد تحقيق الفوز بنتيجة كبيره من أمام الاهلي السعودي .