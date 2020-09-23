المفوضية الأوروبية: سنتخذ إجراءات إن واصلت #تركيا سلوكها غير القانوني

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن أنها ستتخذ إجراءات إن واصلت تركيا سلوكها غير القانوني في منطقة شرق البحر المتوسط.

وفي أوائل الشهر الجاري أكدت المفوضية الأوروبية أن لا أحد يمكنه “تهديدها” أو “ابتزازها”، في إشارة إلى تركيا، حسب ما أكده نائب رئيس المفوضية مارغريتيس سشيناس أمس الثلاثاء لمحطة يونانية.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية جددت تهديدها لتركيا بفرض عقوبات جديدة عليها، على خلفية التنقيب في شرق المتوسط.

وقال المسؤول إن القادة الأوروبيين قرروا منح تركيا “فرصة أخيرة” قبل انعقاد المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر الحالي، حيث سيتم مناقشة إجراءات يمكن اتخاذها بحق أنقرة.