في اليوم الوطني.. محافظ بحرة يزور ويكرم أسر وأبناء الشهداء تقديرا لتضحياتهم

قام سعادة محافظ ⁧‫بحرة‬⁩، رجاء السلمي، بزيارة وتكريم أسر وأبناء الشهداء تقديرا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن بمناسبة اليوم الوطني السعودي90.

وتحتفل المملكة في 23 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني السعودي بمناسبة توحيد أراضيها.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي وافق تاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر من عام 1932، والذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة.

ويشهد اليوم الوطني السعودي فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة، تشمل الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

كما تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.