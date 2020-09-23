ضبط مستودع مبيدات زراعية محظورة بجدة

أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط مستودع مبيدات مخالف داخل حي سكني، وكميات من مبيدات زراعية محظوره إضافة إلى مبيدات غير مسجله لدى هيئة الغذاء والدواء مخالفة لاشترطات تخزين وتداول المبيدات، وذلك في أحد المحال بجدة، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ويواصل مأمورو ضبط المبيدات، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعةبمنطقة مكة المكرمة، مع هيئة الغذاء والدواء بجدة عمل حملات رقابية مكثفة بمختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية.

يأتي ذلك لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق، وغير المصرح بها، والبذور مجهولة المصدر.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها.

واضاف أن مأموري ضبط مخالفات المبيدات يجرون جولات تفتيشية بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزراعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.