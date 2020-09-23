سامسونج تكشف عن نموذج منخفض التكلفة لهاتف “جالاكسي إس20”

كشفت شركة “سامسونج للإلكترونيات” عن نموذجها منخفض التكلفة للهاتف الذكي الرائد “جالاكسي إس20” (Galaxy S20)، حيث تهدف الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إلى تعزيز مبيعات الهواتف الذكية، وسط تفشي الجائحة العالمية.

وتم تصميم الهاتف “جالاكسي إس20 إف إي” (Galaxy S20 Fan Edition) لتقديم المميزات المفضلة لسلسلة “إس20” بسعر مناسب أكثر، وفقًا للشركة التي كشفت عن الهاتف في حدث “Galaxy Unpacked for Every Fan”، الذي تم تنظيمه عبر الإنترنت.

وبذلك أصبح لدى شركة الهواتف الذكية الرائدة في العالم أربعة طرازات في سلسلة “جالاكسي إس20″، والتي ظهرت لأول مرة في فبراير الماضي مع طراز إس20 للمبتدئين، وإس20 للمتوسطين، وإس20 ألترا.

ويبدأ سعر “إس20 إف إي” الذي يدعم شبكات الجيل الخامس من 699 دولارًا أمريكيًّا، وهو أرخص بمقدار 300 دولار عن هاتف إس20 القياسي، بحسب “يونهاب”.

وقال “روه تيه-مون”، رئيس أعمال اتصالات الهواتف المحمولة لدى سامسونغ: «نتحدث باستمرار إلى جمهورنا ونستقبل تعليقاتهم، واستمعنا إلى أكثر ما أعجبهم في سلسلة “جالاكسي إس20” وأكثر المميزات استخدامًا».

وأضاف أنَّ «الهاتف “إس20 إف إي” يعد امتدادًا لعائلة “إس20″، وهو بداية طريقة جديدة لجلب ابتكارات هادفة لعدد أكبر من الأشخاص».

ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، كما يتميز بكاميرا ثلاثية خلفية مع لاقط أساسي بدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميغابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميغابكسل.

كما يحتوي الهاتف على شاشة مقاس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايتات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايتا، ويمكن توسيعها إلى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة المصغرة (microSD).

ويأتي الهاتف في ستة ألوان: الأحمر والبرتقالي والبنفسجي والأخضر والأزرق الغامق والأبيض.

وقالت الشركة إنه سيتم إطلاق الجهاز عالميًّا في 2 أكتوبر، على الرغم من أن الطرازات والألوان المتاحة قد تختلف في كل سوق. وستبدأ طلبات الشراء المسبق في كوريا الجنوبية في 6 أكتوبر، مع إطلاقه في البلاد في منتصف أكتوبر.

ومن المتوقع أن يتنافس هاتف “إس20 إف إي” مع سلسلة هواتف “آيفون 12″، التي سيتم الكشف عنها الشهر المقبل.