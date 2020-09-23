مليشيات الحرس الثوري الإيراني تنشر صوراً لحاملة طائرات أميركية في مضيق هرمز

حلقت طائرة من دون طيار تابعة لمليشيات «الحرس الثوري» الإيراني فوق حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس نيميتز» خلال عبورها مضيق هرمز، الأسبوع الماضي، وفقاً لصحيفة «جارديان» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة أنباء «تسنيم» التابعة لـ«لحرس الثوري»، نشرت صوراً قالت إنها لحاملة الطائرات الأميركية، التقطت من خلال طائرات من دون طيار إيرانية الصنع، وتظهر في الصور مقاتلات على سطح حاملة الطائرات.

ووفقاً لـ«جارديان»، امتنع الأسطول الخامس للبحرية الأميركية الذي يشرف على الرحلات في الشرق الأوسط عن التعليق.

وأضافت أن الحاملة الأميركية والعديد من السفن الحربية الأخرى، عبروا الجمعة الماضي، مضيق هرمز، أهم ممر شحن في العالم لشحنات النفط، حسبما قالت البحرية الأميركية، في «مناورة سبق تحديد موعدها».

ولفتت إلى أن «الحرس الثوري» نشر من حين لآخر على مدى العقد الماضي صوراً لسفن أميركية في الخليج. ففي عام 2019 نُشرت صور مماثلة لحاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس دوايت أيزنهاور» وكذلك لسفينة حربية أميركية أخرى في الخليج، وقيل وقتها إن طائرة من دون طيار تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني حلَّقت فوق القطع البحرية الأميركية والتقطت الصور.