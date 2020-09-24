فيروس #كورونا في إيران: عدد الوفيات يتخطى حاجز الـ 108 آلاف والوضع الحرج في اصفهان وفق وكلاء النظام

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 440 مدينة في ِإيران يزيد عن 108200.

ووصل عدد الضحايا في كل من محافظات خراسان رضوي إلى 7982، وفي خوزستان إلى 6971، وفي مازندران إلى 5207، وفي أصفهان إلى 5249.

وفي قم إلى 4840، وفي كيلان إلى 4396، وفي أذربيجان الشرقية 3383، وفي فارس إلى 2976، وفي همدان 2802.

وفي كردستان إلى 2061، وفي خراسان الشمالية إلى 1909، وفي كرمان إلى 1701، وفي هرمزكان إلى 1475، وفي مركزي إلى 1413، و في سمنان إلى 1411، وفي بوشهر إلى 1335، وفي أردبيل إلى 1305، في خراسان الجنوبية إلى 722 .

وقال حريرجي، نائب وزير الصحة في النظام، إن الطفرة الجينية الأخيرة لكورونا وزيادة قابليتها للانتقال مقلقة.

مع زيادة القوة المعدية للفيروس، ازداد بشكل كبير انتقاله داخل الأسرة إذا أصيب شخص واحد، فسيصاب معظم أفراد الأسرة بكورونا.